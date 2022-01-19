Serdar Dursun'dan 7. gol

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Altay karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hftasında sahasında Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyeti getiren gol Serdar Dursun'dan geldi. Müsabakanın 71. dakikasında İrfan Can'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Serdar takımını 2-1 öne geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu attığı bu golle sarı-lacivertli formayla 7. golünü kaydetmiş oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)