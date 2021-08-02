Serdar Dursun baba oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serdar Dursun baba oldu

Serdar Dursun baba oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden golcü oyuncu Serdar Dursun baba oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden golcü oyuncu Serdar Dursun baba oldu.

Sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki forveti Serdar Dursun'un bugün oğlu dünyaya geldi. Serdar ve Yasemin çifti bebeklerine Eymen Serdar ismini verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Serdar ve Yasemin çiftini tebrik eder, Eymen Serdar'a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Tuğba Özay Yusuf Güney Çağatay Akman
Spor Muslera Ali Koç Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serdar Dursun baba oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 23:30:58. #1.15#

title