Serdar Dursun, Almanya'da gol kralı oldu
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Serdar Dursun, Almanya'da gol kralı oldu

Serdar Dursun, Almanya'da gol kralı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SV Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun, 33 maçta kaydettiği 27 gol ile Bundesliga 2'de gol kralı oldu.

SV Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun, 33 maçta kaydettiği 27 gol ile Bundesliga 2'de gol kralı oldu.

Almanya Bundesliga 2'de bu sezon Serdar Dursun rüzgarı esti. SV Darmstadt 98'da forma giyen Dursun, 33 mücadelede görev aldı ve rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Başarılı futbolcunun 4 de asist bulunuyor. 29 yaşındaki futbolcu bu performansı ile Bundesliga 2'nin gol kralı oldu.

Serdar Dursun ligin son haftasında deplasmanda oynadıkları Holstein Kiel'i 3-2 mağlup ettikleri maçta da 2 gol kaydetti. - İSTANBUL

Serdar Dursun, Almanya'da gol kralı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu
Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu
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