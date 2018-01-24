Serdar Deliktaş Gazişehir Gaziantep'te

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un golcü futbolcusu Serdar Deliktaş ile resmi sözleşme imzaladı.

Gazişehir Gaziantep, kadrosunu güçlendirirken, bu kapsamda Kardemir Karabükspor'un başarılı futbolcusu Serdar Deliktaş'ı kattı. 2009-2014 yılları arasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Deliktaş, kendisini bir buçuk yıllığına bağlayan imzayı attı.

32 yaşındaki futbolcu, daha önce Gazişehir formasıyla çıktığı 148 resmi maçta, 48 golle imza attı. Deliktaş, kariyerinde ise 236 resmi müsabakada, 70 gol atıp 11'de asis yapma başarısı gösterdi. - GAZİANTEP