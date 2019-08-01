Serdar, "Bu yılın 6 aylık döneminde Tapu Müdürlüğümüzde 33 bin işlem yapıldı"

Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Yücel Serdar, Kastamonu'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde 33 bin işlem gerçekleştirdiklerini belirterek, buna karşılık 17 milyon lira harç topladıklarını kaydetti.

Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Yücel Serdar, beraberindeki bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte İhlas Haber Ajansı Kastamonu İl Temsilciliğine nezaket ziyaretinde bulundu. Burada İl Temsilcisi Vedat Yunus İkizoğlu ile görüşen ve kurum çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Yücel Serdar, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonuyla vatandaşlarımıza 172 yıllık tecrübesiyle mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisi ile görevli olan kurumumuz, özellikle son dönemlerde teknolojik altyapısını güçlendirmesi ile sunduğu hizmet kalitesini arttırmaktadır. TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde tüm birimleriyle kalite yönetim sistemi belgesini almış alanında tek kurum olan ve bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip Genel Müdürlüğümüz, tapu hizmetlerinde işlem süreçlerinin kısaltılması, personelin iş yükünün azaltılması, etkin ve hızlı hizmet sunumu ile çalışan ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacı ile tapu işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına yönelik Web Tapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu, yetki alan dışı tapu işlemleri gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir" dedi.

"6 aylık dönemde hazineye 17 milyon lira kazandırdık"

Kastamonu'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde 33 bin işlem gerçekleştirdiklerini belirterek, buna karşılık 17 milyon lira harç topladıklarını anlatan Serdar, "Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü olarak Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak il ve ilçelerine hizmet vermekteyiz. Bölge Müdürlüğümüzün yetki alanında toplam 490 personel ile 4 Kadastro Müdürlüğü ve 37 Tapu Müdürlüğü yer almaktadır. Kastamonu ilimizde 2019 yılı içerisinde kadastro anlamında 36 birimde (Kastamonu Merkez, Araç, Daday, Devrekani, İhsangazi, Seydiler Taşköprü, Tosya ilçeleri) kadastro haritalarının sayısallaştırılması işi, 63 birimde tespit dışı alanlarda sayısal kadastral harita yapım işi, 18 birimde (İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçeleri) kadastro güncelleme işi yapılmaktadır. Yine Kastamonu ilimizde tapu işlemleri anlamında 33 bin başvuru alınmış olup bu başvuru neticesinde 18 bin yevmiyeli işlem karşılığında hazineye 17 milyon 170 bin 618 TL gelir tahakkuk ettirilmiştir" diye konuştu.

İnsan odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Serdar, "Çalışmalarımızı özellikle insan odaklı gerçekleştiriyoruz. Kurum olarak teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Bu da vatandaşlarımıza hem kolaylık sağlıyor hem de iş yükünü azaltarak yoğunluk yaşanmasının önüne geçiliyor. Son derece modern ve her şeyiyle düşünülmüş bir binaya sahibiz. Bu bina da bundan sonrada çalışmalarımızı aralıksız yürüteceğiz. 6,5 aydır Kastamonu'dayım. Kastamonu'yu çok beğendim. Hem tarih kokuyor hem de maneviyatı yakından hissedebiliyorsunuz. Kastamonu'da şuan itibariyle kadastral çalışmalarımızı tamamladık, 2B çalışmalarımızda devam ediyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA