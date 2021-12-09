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Serdar, bir anda ortadan kayboluyor

Serdar, bir anda ortadan kayboluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

TRT1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirvelerde olan gerçekleştirdiği 'Teşkilat', 12 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak olan yirmi altıncı bölümüyle TRT 1'de ekrana gelecek.

ANKARA (Bültenler) - Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen 'Teşkilat',gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, aksiyon sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak:

Libya'da sağlanan büyük başarının ardından Ankara'ya dönen ekibi yeni bir sürpriz beklemektedir. Yıldırım'ın yeni hamlesi hem Nemesis'in ilk adımı hem de ekip için zorlu olayların başlangıcı olacaktır. Yıldırım'a karşı büyük bir adım atan ekip kendilerini tüm ülkeyi etkileyecek olaylar silsilesinin içinde bulur. Yıldırım büyük planı için ülkeyi kaosa sürükleyecek düğmeye basar.

Tüm bu sürecin içinde Serdar bir anda ortadan kaybolur. Serdar'ın geri dönebilmek için zorlu yolları aşması ve tüm ekibin de başarılı olmaktan başka çaresi yoktur.

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