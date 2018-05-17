Galatasaray'da Serdar Aziz, Göztepe Maçında Sahaya Çıkacak

Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı kritik karşılaşmaya büyük ciddiyet içinde hazırlanırken, teknik direktör Fatih Terim ise kadrosunu yavaş yavaş şekillendiriyor.

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında bulduğu erken gollerle üç puana ulaşan ve şampiyonluk için son 90 dakikaya bakan sarı-kırmızılılarda takımda küçük bir rotasyon yaşanacak.

SERDAR AZİZ'LE DENAYER İLK 11'DE ÇIKACAK

Sakatlıkları nedeniyle son lig karşılaşmasında görev almayan ve kulübede oturan Serdar Aziz'in oynayabileceği ifade edildi. Terim savunmada Denayer ile birlikte Serdar Aziz'i tercih edecek. Geçen maçta Maicon'u oynatan Fatih Hoca'nın, 19 Mayıs Cumartesi günkü mücadelede Serdar'a forma vereceği belirtildi.

LINNES GÖZTEPE MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş derbisindeki sakatlığın ardından sağlık heyetinin yoğun tedavi uyguladığı Mariano'nun sahada yer alabilecek duruma geldiği ancak Linnes'in iyi performansı nedeniyle kulübede oturacağı ileri sürüldü. Terim kesin kadroyu yarın netleştirecek. Karşılaşmanın son hazırlıklarını dünkü antrenmanla sürdüren Galatasaray, bugün de tek çalışmayla antrenmanlarını devam ettirecek.