Serdar Aziz: "Galatasaray Bir Dünya Markası"





Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında Bursaspor'dan transfer ettiği stoper oyuncusu Serdar Aziz, Slovakya'da devam eden yaz kampına katıldı ve GS TV'nin sorularını yanıtladı.



Galatasaray'ın bir dünya markası olduğunu söyleyen Serdar Aziz, "Geçen seneyi istediğimiz yerde bitiremedik. İnşallah bu sene 3 kulvarda da istediğimiz hedeflere ulaşırız. Güzel bir başlangıç yapıp bu süreçten sonuna kadar ligde, kupada ve UEFA'da şampiyon olma inancıyla devam etmemiz gerekiyor. Bizde bu güç var. Galatasaray bir dünya markası. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz; zaten antrenmanların temposu da çok yüksek. Bunun faydasını göreceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.



"SORUMLULUK SAHİBİYİM"



Yeni doğan bebeğiyle birlikte sorumluluğunun daha çok arttığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Babalık müthiş bir duygu. İlk kez tadıyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin. Yaman Ali ile çok kısa bir süre birlikteliğimiz oldu; eşim doğum yaptıktan sonra kampa katıldım. İnşallah kamp sonrası uzun zamanlar geçireceğiz. Herkes ona göre hayatımın şekilleneceğini söylüyor. Umarım bana ve aileme şans getirir. Sorumluluk sahibiyim, Yaman Ali'nin doğumundan sonra bu daha da arttı" açıklamasında bulundu.



Gğctiğimiz sezonu unutmak istediğini söyleyen Aziz, "Takıma katılalı bir yıl oldu. O bir yılı hatırlamak dahi istemiyorum. Zor süreçler, zamanlar oldu. Büyük umutlarla buraya gelmiştim. Hedeflerimden bahsetmiştim ama istediğim gibi bir yıl olmadı. O günleri unutmak istiyorum. Takım için de istediklerimizi yapamadığımız bir sezon oldu. Ama bu sene benim ve takımım açısından iyi olacağını düşünüyorum. Çok şükür sakatlığım geride kaldı; her şeyi atlattım. Yener ağabey bana çok destek oldu. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 6 ayı aşkın bir süre oldu. İdman yaptım ama takım düzeyinde değildi. Ameliyat olmadan sorunu atlatmak ise benim için daha önemliydi. Şu anda antrenmanlarımı yapıyorum" dedi.



"HOCAMIZI VE TARAFTARIMIZI MAHCUP ETMEK İSTEMİYORUM"



Kendisine güvenenleri mahcup etmek istemedigini belirten Serdar Aziz, "Hocamız beni yeni yeni tanımasına rağmen benimle çok yakından ilgileniyor. Ben de hem hocamızı hem de taraftarımızı mahcup etmek istemiyorum. Yeni bir transfer gibi kulübüm için en iyisini yapmak için söz veriyorum. Hocamızla kısa bir toplantı yaptım. Benden istediklerini bana anlattı. Ben de onun istediklerinin en iyisi yapmak için söz verdim. Juventus'ta önemli isimlerle birlikte oynadı. Bunun avantajını biz de defans oyuncuları olarak yaşıyoruz. Saha içinde bir an olsun durmuyor; tecrübelerini aktarıyor. Hocamızın yardımcı olmak istediği konularda onu dinliyoruz; bize çok katkısı olduğunu ve olacağını düşünüyorum. Maicon'u Porto'dan hatırlıyorum. Sert ve güçlü. Önemli bir transfer. İnşallah takıma katkısı olur. Rekabet ortamı artıyor. Bu ortamın kulübe ve bize faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlık ortamı da güzel. Yeni gelen arkadaşlarımızın da çabuk adapte olması için elimizden geleni yapıyoruz. Rekabet sadece stoper bölgesi için değil diğer pozisyonlar için de olacak" değerlendirmesinde bulundu.



Igor Tudor hakkında da konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "Oyuncu bazen istediği şeyleri yapamadığında hocamız bunu iyi analiz ediyor ve bunu güzelce anlatıyor. Defans oyuncusuyuz, tabii ki duracağımız yer ve yapacağımız işler çok önemli. Hocamız bunları aktarıyor ve onu dinleyip isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Burası çok büyük bir camia, taraftarlarımız güzel şeyler hak ediyor. Onları mahcup etmeyip onların ilgisine cevap vermek istiyoruz. Güzel bir takım olduk daha da güzel bir takım olacağız. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyoruz. Onlar da bizi desteklesin biz de gereken cevabı sahada vereceğiz" şeklinde konuştu.



"FORMAYI ÇOK ÖZLEDİM"



Galatasaray formasını giymeyi çok özlediğini söyleyen Serdar Aziz, "Allah'tan sadece sağlık diliyorum. Gerisinin geleceğini biliyorum. Kendime inancım tam. Toparladığım anda başıma talihsiz sakatlıklar geldi. Yaşadığım şeyler kolay değil; düşmanımın başına gelmesini istemeyeceğim şeyler yaşadım. Sakatlık olarak değil, psikolojik olarak da yıprandım. Galatasaray ve Milli Takım formasını terletmeyi çok özledim. Sahamızda taraftarımızın huzuruna ve milli duygularla sahaya çıkmayı çok özledim" ifadelerini kullandı. - Bratislava