Serdar Ayyıldız'dan interaktif program Son yılların en gözde sosyal medya uygulaması Tik Tok geçtiğimiz hafta birbirinden ünlü Türk djlerin katılımıyla Türkiye'deki genç kullanıcılarına işitsel ve görsel bir şölen sundu

Bir çok djin katıldığı 'Dj Kabini' konseptinin kapanışını Djlerin hocası olarak da bilinen Serdar Ayyıldız yaptı. Diğer djlerden farklı olarak interaktif bir program yapan Serdar Ayyıldız online olarak hem istek şarkıları çalıp hem de izleyicerle sohbet etti. Pandemi başladığından beri& ; dijital çağa geçen gece hayatı için de aslında yol gösterici bir konsept ile rekor bir katılımla Tik Tok kullanıcılarının beğenisini kazandı.

Kaynak: Snob Magazin