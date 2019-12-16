Serdar Ayyıldız'dan DJ'lik eğitimi almak için sıraya girdiler

16.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:39

Geniş eğitmen kadrosu ve modern müziğin tüm gereksinimlerini karşılayan DJ okulunda ev hanımlarından iş adamlarına, doktorlardan mimarlara kadar birçok farklı iş dalından insanlar DJ'lik öğrenmeye geliyor.& ;

'Türk DJ'ler ilgi görüyor'

Müzik bilgisini öğrencilerine de aktararak bir ilke imza atan Serdar Ayyıldız, "Ülkemizde DJ'lik çok popüler oldu. İnsanlar müzik yaparak mutluluğu ve huzuru buluyor.& ; Okulumuzdan öğrendikleriyle birçok gencimiz, dünyada müzik yapmaya başlayacak.

Türk DJ'ler Kanada, Dubai, İspanya, Yunanistan, ABD, Fransa, Maldivler, Almanya ve Belçika'da büyük ilgi görüyor" dedi.