Serdar Avcı'nın WBC Asian Silver kemer maçındaki rakibi belli oldu
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Serdar Avcı'nın WBC Asian Silver kemer maçındaki rakibi belli oldu

Serdar Avcı'nın WBC Asian Silver kemer maçındaki rakibi belli oldu
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Avcı, amatörde 2 dünya şampiyonluğu bulunan Ukraynalı Ivan Shvayko ile karşı karşıya gelecekSerdar Avcı: Hedefim her zaman en prestijli kemer olan WBC'di"Bu kemeri daha önce Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi dünya boksunun önemli isimleri kazandı"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Uzun yıllar ara...

Avcı, amatörde 2 dünya şampiyonluğu bulunan Ukraynalı Ivan Shvayko ile karşı karşıya gelecek

Serdar Avcı: Hedefim her zaman en prestijli kemer olan WBC'di

"Bu kemeri daha önce Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi dünya boksunun önemli isimleri kazandı"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Uzun yıllar ara verdiği boksa UBO dünya şampiyonluğuyla dönen Serdar Avcı, Dünya Boks Konseyi Asian Silver kemer maçı için ringe çıkacak. Avcı, boksa dönüş yaptıktan sonra Türkiye'ye bir kemer daha getirmek istediğini söyledi.Dünya Boks Konseyi Asian Silver kemer maçı yapmaya hak kazanan Serdar Avcı'nın rakibi belli oldu. Tecrübeli boksör, Silver kemer için amatörde 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Ivan Shvayko ile mücadele edecek. 15 Ekim tarihinde oynanacak karşılaşmanın yapılacağı yer ise henüz netlik kazanmadı. Mücadelenin ABD ya da Ukrayna'da oynanması bekleniyor.Zor bir rakiple karşı karşıya geleceğini belirten Kadıköy Belediyesi'nin desteklediği Serdar Avcı, "Zor maç olacak. Kamp yerine, maçın oynanacağı ülkeye göre karar vereceğiz. Uzun bir aranın ardından boksa dönüp, UBO dünya şampiyonluğunu elde etmiştim. Karşılaşma oynadıkça, açıla açıla devam ediyorum. Hedefim her zaman en prestijli kemer olan WBC'di. Şimdi form tuttum ve kendimi iyi hissediyorum" dedi."EN İYİLER ARASINA, İLK 100'E GİRDİM"Boksa dönüşünün ardından kısa sürede ilk 100 isim arasına girdiğini ifade eden Avcı, "Form tutmamın ardından antrenörüm ve menajerim bu maça çıkabileceğimi söylediler. Kısa süre içinde dünyada ilk 100 içine girince bu kemer maçını oynama hakkı kazandım. Dediğim gibi kendimi iyi hissediyorum. Bundan sonra beni iyi ve zor rakipler bekliyor. Çünkü, ilk 100 içinde olan her rakip kuvvetli" şeklinde konuştu."BU KEMERİ DAHA ÖNCE MUHAMMED ALİ VE MIKE TYSON GİBİ DÜNYA BOKSUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİ KAZANDI"

WBC kemerini daha önce boksun efsanevi isimlerinin kazandığını vurgulayan Avcı, "Bu kemeri daha önce Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi dünya boksunun önemli isimleri kazandı. Bundan dolayı da kemerin farklı bir anlamı da var. İnşallah bu kemeri de ülkeme getirmek istiyorum. Bu doğrultuda çalışmalara başladım. Hazırlıklarım hızlanarak devam edecek. Bu süreçte yanımda olan Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan'a, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhaneddin Hacıcaferoğlu'na, Kadıköy Belediyesi Spor Müdürü Orhun Güngör'e, Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Merçül'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yolun sonu WBC kemeri olacak" şeklinde konuştu.


Serdar Avcı'nın WBC Asian Silver kemer maçındaki rakibi belli oldu
Serdar Avcı'nın WBC Asian Silver kemer maçındaki rakibi belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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