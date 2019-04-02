Serdar Arslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Mersin Erdemli belediye başkan adayı olan Serdar Arslan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Erdemli ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Serdar Arslan isimli İyi Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde İyi Parti Mersin Erdemli adayı Serdar Arslan kimdir? İyi Parti Mersin Erdemli adayı Serdar Arslan yüzde kaç oy aldı?

Serdar Arslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Mersin Erdemli belediye başkan adayı olarak gösterilen Serdar Arslan Erdemli ilçesinde % 21,04 oranında oy almıştır. Erdemli ilçesinde % 21,04 oranında oy olan Serdar Arslan adlı İyi Parti adayı toplamda 18.364 adet oy sayısına ulaştı.

Serdar Arslan Kimdir?

Arslan 1966'da Mersin'in Erdemli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erdemlide yaptı.

1984 yılında ticaret hayatına atılarak Erdemli sebze meyve halinde komisyonculuk yapan Arslan, MHP il genel meclisi üyeliği ve MHP Mersin Büyükşehir Meclisi Uyeliği yaptı. Arslan evli ve 3 çocuk babasıdır.

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