Serdar Akdoğan, 2018 Yılını Değerlendirdi

Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan 2018 sezonunda turizmde toparlanma olduğunu ve Kuşadası'nda sezonun genel olarak iyi geçtiğini söyledi.

2018 sezonunu değerlendiren KUTO Başkanı Akdoğan, "2018, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullara ve özellikle 2016 ve 2017 yıllarına göre iyi geçen bir sezon oldu. Otellerimizde doluluk oranı %100'leri bulurken, çarşılarımızda da özellikle yerli turistten kaynaklanan hareketlilik tüm sezon devam etti. Liman bölgesi esnafımızda, gemilerdeki azalmadan kaynaklanan sıkıntı bu sezon da devam etse de, 2019'da gelecek olan gemi sayılarında artış, 2020 yılı içinse kruvaziyer turizminde büyük bir atılım bekleniyor. 2018 sezonu için, ülke genelinde en çok gemi yanaşan liman Kuşadası limanı oldu. Bu da o bölgedeki esnafımızın için önemli ve güzel bir gelişme ancak, bölgedeki aydınlatma, altyapı, peyzaj gibi sorunların da 2019 sezonu başlamadan önce çözülmesi gerekiyor"dedi.

Her alanda olduğu gibi ekonomide de domino etkisinin kendini gösterdiğine dikkati çeken KUTO Başkanı SerdarAkdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu nedenle tüm sektörlerin ayakta kalması birbirleri için büyük önem taşıyor. Ülkemiz ve ilçemiz turizm sektörü açısından güzel bir ilerleme kaydetse de, ne yazık ki ekonomik girdimizi pamuk ipliğine bağlı bir sektörden sağlıyor olmamız, daha sağlam adımlar atmamızı gerektiriyor. Ülkemizin içinde bulunduğu her türlü durumdan ilk olarak turizm sektörü etkileniyor. Bu nedenle, ilçemizi her zaman bir adım önde tutmayı sağlayacak en önemli unsurun tanıtım olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Bu konuda çalışmalarımızı durmaksızın sürdürmeli, yurt içi ve yurtdışından ilçemize olan ilgiyi arttırmalıyız. Kuşadası'na 2018'de iç pazarda yoğun bir talep oldu, yabancı turistte de bir önceki yıla göre artış vardı. 2019'da ise göstergelere göre bizi daha iyi bir sezon bekliyor. Bunun için, önümüzde yerel seçimler olsa da vakit kaybetmemeli, sezona altyapısıyla, aydınlatmasıyla, yönlendirme levhalarıyla, her şekilde iyi hazırlanmalıyız. Trafik ve otopark sorunumuz da her geçen yıl hızla artıyor. Yıllar önce çalışmasını yaptığımız ticari envanterde belirttiğimiz ve sonrasında da defalarca dile getirdiğimiz gibi trafik ve otopark sorunumuzun en büyük çözümü resmi kurumlar, bankalar, okulların; Liman-Vergi Dairesi-Marina üçgeninin dışına taşınması olduğu ve bunun ivedilikle uygulanması gerektiği düşüncesindeyiz "

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, önümüzdeki yılla ilgili beklentilerini de açıklayarak, "2019'da turizmde yakalanacak çıkıştan ilçemizin büyük pay alması için tanıtım çalışmalarına ağırlık vermeliyiz. Biz Oda olarak başlattığımız tanıtım atağını sosyal medya üzerinden aralıksız sürdürüyoruz. Kuşadası Güvercin isimli facebook sayfamızda 1 Milyonu geçen takipçi sayımızla yurtiçi ve yurtdışından Kuşadası'na ilginin artmasında büyük payımız olduğunu düşünüyoruz. Hazırlattığımız videolarla, görsellerimizle Kuşadası'nın marka değerini daha da ileriye taşımak ve ilçemize ilgiyi arttırmak hedefimiz" dedi ve umutlu oldukları 2019 sezonunda da Kuşadası'nın güzelliklerini anlatmaya, yerli ve yabancı turistleri Kuşadası'na davet etmeye devam edeceklerini söyledi. Akdoğan değerlendirmesinin sonunda; 2019 yılının tüm ülke ve Kuşadası için sorunların çözüldüğü, bolluk ve refah içinde geçen bir yıl olmasını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA