Serdar Acarhoroz, Bursaspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı
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Serdar Acarhoroz, Bursaspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Serdar Acarhoroz, Bursaspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

22-30 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Bursaspor Olağan Genel Kurulu öncesi Bursalı iş adamı Serdar Acarhoroz, başkanlığa aday olduğunu yazılı açıklama ile duyurdu.

22-30 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Bursaspor Olağan Genel Kurulu öncesi Bursalı iş adamı Serdar Acarhoroz, başkanlığa aday olduğunu yazılı açıklama ile duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da, 22-30 Mayıs'tan gerçekleşecek Olağan Genel Kurul öncesi bir isim daha başkan adaylığını açıkladı. Bursalı iş adamı Serdar Acarhoroz, yaptığı yazılı açıklamada Bursaspor başkanlığına adaylığını resmen duyurdu. Açıklama şu şekilde: "Çok Değerli Bursaspor Kulübü Genel Kurul Üyeleri ve Bursaspor Sevdalıları; Son yıllarda, Bursaspor'umuzda yaşanan erozyon, camiamızı karanlığa sürüklemiştir. Elde edilen başarısızlıklar, şampiyon apoletli, Büyük Bursaspor ismine hiç yakışmamıştır. Kulübümüzün içinde olduğu durum, çocukluğumdan beri ilk sevdam olan, yeşil beyaz renklere gönül vermiş, yıllarca sizler gibi tribünde deplasman deplasman gezerken yada kendi sahamızdaki maçlarda yerlerimizi alırken, gururla atkısını formasını taşıdığım, Sevdam Bursaspor'umuzun düştüğü ve düşürüldüğü durum, Bursa'da yaşayan ve Bursa'da doğan ben ve benim gibi düşünen, Bursaspor sevdalılarının zoruna gitmektedir. Maddi anlamda kulübümüzün borç yükü katlanarak artmış, kadro planlamasındaki hatalar, yanlış transfer politikaları ve yönetimsel sıkıntılar bu sonucu doğurmuştur. Ben ekibimle birlikte Bursaspor Başkanlığı gibi bu onurlu göreve talip olduğumu, tüm Bursaspor Camiası ve Bursaspor Sevdalılarının bilmesini isteriz."

Serdar Acarhoroz: "Hodri meydan diyoruz"

"Biz buradayız ve Bursaspor için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" sözlerine devam eden Serdar Acarhoroz, "Bursaspor ile uzaktan yakından alakası olmayan, ömründe bir yada iki kere maça gelen insanların kendi reklamları ve çıkarları uğruna Bursaspor'u kullanmaya çalışanlara, sosyal medyada timsah figürleri koyup, sosyal medyada asıp kesip ona buna laf yetiştirenlere inat Hodri Meydan diyoruz. İlk etapta herkesin bildiği elektrik, doğalgaz borcu transfer tahtasının açılması konusunda projelerimiz ve hedeflerimizi, sözde değil özde çözüme kovuşturulması ile ilgili gerekli açıklamayı önümüzdeki günlerde Bursaspor camiası ve Bursaspor sevdalılarına deklare edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarım." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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