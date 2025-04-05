İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın eski şoförünün ifadesine ulaşıldı. Peki, Serdal Taşkın kimdir? Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın kimdir?

ESKİ KÜLTÜR AŞ GENEL MÜDÜRÜ SERDAL TAŞKIN KİMDİR?

1989 - 1993 Marmara Üniversite İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu

olan Serdal Taşkın 27 yıldır medya sektöründe çalışmaktadır.

Serdal Taşkın meslek hayatına dizi ve sinema sektöründe çalışarak başladı.

1999 yılı itibariyle CNN Türk Program bölümünde yönetmen olarak kültür-sanat, gezi, belgesel vb. birçok televizyon programına imza atmıştır.

2007'de NMC A.Ş. Genel Müdürü görevine başlamış ve Nuri Çolakoğlu ile birlikte Türkiye'nin önemli markalarına kurumsal tanıtım filmleri hazırlamış deneyimli bir ekibi yönetmiştir. Sonrasında önemli medya şirketlerine danışmanlık yapmış; son yıllarda dijitalde yayın yapan birçok tv kanalının kuruluşunda yer almıştır.

Ulusal ve uluslararası birçok belgeselin de yapımcılığını üstlenen Serdal Taşkın bir çocuk babasıdır.