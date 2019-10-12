Serdal Adalı'dan esnaf ziyareti

12.10.2019 16:08

Beşiktaş Kulübünün yarın, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongresinde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, esnaf ziyareti yaptı.

Beşiktaş Köyiçi'nde bulunan esnafla bir araya gelen Adalı, vatandaşlarla da selamlaştı.

Siyah-beyazlı taraftarlarla da konuşan Adalı, "Burası bana uzak bir yer değil. Toplantıdan çıkıp buraya geldik. Tepkiler gayet güzel, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA