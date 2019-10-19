Serdal Adalı'dan Ahmet Nur Çebi'ye iadeiziyaret

Beşiktaş Kulübünde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

19.10.2019 16:52
Serdal Adalı'dan Ahmet Nur Çebi'ye iadeiziyaret

Beşiktaş Kulübünde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

Serdal Adalı, yarınki seçimdeki rakiplerinden Ahmet Nur Çebi'nin Levent'teki seçim ofisine giderek iadeiziyarette bulundu.

Ahmet Nur Çebi, bugün Etiler'deki seçim ofisinde Serdal Adalı'yı ziyaret etmişti.

Beşiktaş Kulübünün yarın yapılacak kongresinde Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, başkanlık için yarışacak.

Kaynak: AA
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