Serçenin yavrularını besleme anı görüntülendi
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, bir serçenin yavrularını beslediği anlar objektiflere yansıdı.
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, bir serçenin yavrularını beslediği anlar objektiflere yansıdı.
Yenişehir ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde bir asmanın altına yuva kuran serçe, bir ay önce 2 yavru dünyaya getirdi. Büyüyün yavrular, annelerinden çevreyi tanımayı öğreniyor. Yavrular, annelerinin getirdiği yiyeceklerle besleniyor. Anne serçenin yavrularını beslediği anlar, ilgi çekiyor.
- Bursa
Yenişehir ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde bir asmanın altına yuva kuran serçe, bir ay önce 2 yavru dünyaya getirdi. Büyüyün yavrular, annelerinden çevreyi tanımayı öğreniyor. Yavrular, annelerinin getirdiği yiyeceklerle besleniyor. Anne serçenin yavrularını beslediği anlar, ilgi çekiyor.
- Bursa
Kaynak: DHA
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