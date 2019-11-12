12.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:33

- Serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı

Ttabelaya çarparak yere düşen serçe, esnafın müdahalesi ile hayata döndü

MALATYA - Malatya'da bir işyerinin tabelasına çarparak yere düşen serçeyi gören esnaf, kalp masajı ile kalbi duran kuşu hayata döndürdü.

Malatya'da sebze ve meyve pazarında esnaflık yapan Gökhan Yeniceli, işyerinin önünde oturduğu sırada bir serçe tabelaya çarparak yere düştü. Yerde hareketsiz yatan serçeyi alan esnaf iki parmağı ile önce kalp mesajı yaptı sonra suni teneffüs ile kuşu hayata döndürdü.

Bu anları anlatan esnaf Gökhan Yeniceli, "Dükkanın önünde otururken kuş geldi tabelaya çarptı. O anda yere düştü ve çırpınmaya başladı. Bizde insanlık görevimizi yapmak için elimize aldık ve gerekeni yaptık. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptık. Sonra uçması için bir köşeye aldık. Sonra ise kendine gelir gelmez uçtu. Birden düşünce hareketsiz kalmıştı. O an sadece ne yapabiliriz diye düşündüm ve birkaç yerden gördüklerimi kuşun kalbine doğru uyguladım ve her uygulamada sesi geliyordu" dedi.

"Hayvanlarında yaşaması gereken bir hayatı var"

Hayvanlarında canı olduğunu ifade eden Yeniceli, "İnsanlar nasıl canlı ise hayatımızda bir yeri varsa o hayvanlarında yaşaması gereken bir hayatı ve bir canı var. Hayvanları gördükleri zaman kendi çocuklarını göz önüne getirsinler onlar nasıl iyi olmayı hak ediyorsa hayvanlarında o hakka sahiplerdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA