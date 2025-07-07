Serçenin Gözyaşı gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Serçenin Gözyaşı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Serçenin Gözyaşı filmini izleyecek olanların merak ettiği Serçenin Gözyaşı konusu nedir, Serçenin Gözyaşı oyuncuları kimler ve Serçenin Gözyaşı özeti gibi konuları inceliyoruz.

SERÇENİN GÖZYAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, şiddet gördüğü kocasından kaçmaya çalıştığı sırada çıkan arbedede ateş alan silahla kocasını yaralamaktan yargılanan Emine ile onun davasını üstlenen avukat Ayten'in hikâyesini anlatıyor.

Emine, kocası Mesut tarafından şiddet gören, cinsel saldırıya maruz kalan bir kadındır. Yine şiddete uğradığı bir gün kocasından kaçarken yakalanır ve mücadele sırasında kocasının silahı ateşlenir. Mesut, ölmese de durumu kritiktir. Çoğunlukla şiddete maruz kalan kadınların davalarıyla ilgilenen ünlü avukat Ayten Çetiner, Emine'nin davasını alır. Ayten, annesi Nilüfer tarafından kurulan 'Ses Sizsiniz Derneği'ni uluslararası platforma taşımış, büyük başarılara imza atmıştır. Annesini kanser nedeniyle kaybetmiştir. Büyük bir tesadüf eseri Emine, Ayten'in annesi ile aynı köydendir... Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, 'geçmişin, geleceğin aynası' olduğu tezini güçlendirmektedir.

SERÇENİN GÖZYAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Ezgi Şenler, Uğur Güneş ve Yeşim Salkım'ın yer alıyor.

SERÇENİN GÖZYAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Serçenin Gözyaşı filmi Çanakkale ve İstanbul'da çekildi.

SERÇENİN GÖZYAŞI GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yapımcılığını Çağla Başak Çobanoğlu, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın üstlendiği filmin, gerçek hayattan alınan hikayesini gazeteci Ali Eyüboğlu kaleme aldı. Ali Eyüboğlu tarafından 50 yıl önce yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme alındı.