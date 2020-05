Serçelerin 'ekmek kavgası' BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, serçelerin kendileri için bırakılan ekmek parçası için yaptıkları kavga, an be an görüntülendi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, serçelerin kendileri için bırakılan ekmek parçası için yaptıkları kavga, an be an görüntülendi. Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir bahçenin köşesine bırakılan ekmek parçasını gören serçeler, bölgeye üşüştü. Bu sırada ekmekten paylarını almaya çalışan serçelerden ikisi, kavga etmeye başladı. O anlar ise DHA muhabiri tarafından anbean görüntülendi. Kısa sürede ekmeği bitiren serçeler, daha sonra bahçeden ayrıldı.

Kaynak: DHA