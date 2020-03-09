Serçeler mahallesinin su sorunu ortadan kalktı
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel

Serçeler mahallesinin su sorunu ortadan kalktı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Serçeler Mahallesi'nde içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

09.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:57
Serçeler mahallesinin su sorunu ortadan kalktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ihtiyaç olunan noktalarda altyapı çalışması gerçekleştirerek, içme suyu sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından, Demirci ilçesine bağlı Serçeler Mahallesi'nde içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Ahmetler mahallesinde de ömrü tükenen içme suyu boruları yenileriyle değiştirildi. Yapılan çalışmalar ile eski hattın sebep olduğu arızalar da ortadan kaldırıldı. Vatandaşlara daha kesintisiz su temini sağlandı.

"SU SORUNU ORTADAN KALKTI"

Serçeler Mahalle Muhtarı Mustafa Atıcı, "6 ay su sorunu yaşadık, MASKİ ekiplerine bildirdikten sonra hızlı bir şekilde bu sorun ortadan kaldırıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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