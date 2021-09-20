Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi!

Eski futbolcu Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı. Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi eden Sercan Yıldırım bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.

Örf ve adetlere göre gerçekleşen törende Yıldırım müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti. Bir hayli heyecanlı olan çift bu özel geceden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

SURVİVOR'A GİDECEK Mİ?

Survivor 2020'de yarışan ve performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, yeşil sahalara veda etmişti. Şirket kurup kendi işlerini yapan Yıldırım, 'survivor'a gidecek misiniz?' sorusuna 'kadroda olacağım' cevabını vermişti.

Eski futbolcu Survivor'da yarıştığı dönemde hırsıyla dikkat çekmişti.

Hürriyet - Magazin Haberleri
Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi

Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi

 6 aylık hamile Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi

6 aylık hamile Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Mustafa Denizli Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Süleyman Soylu Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:05:00. #1.12#