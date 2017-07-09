Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisi Devrede

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, yakın bir zamanda devreye alınan Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Karasulu ve Kocaalilerin musluklarına daha sağlıklı ve bol içme suyu sağladıklarını belirtti.



Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin kuzeyinde 5,2 milyon lira yatırım yaparak son derece modern bir tesis inşa ettiklerini ve Karasu ve Kocaali'de yaşayan vatandaşlara Türkiye'nin en kaliteli sularından birini sağladıklarını ifade etti.



SASKİ olarak şehrin altyapı geleceği için hayata geçirdikleri projeleri birbir hizmete aldıklarını dile getiren Keleş, Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisinin, şehrin büyük bir kısmına içme suyu sağlayan Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisinden sonra en büyük ikinci tesis olduğunu bildirdi.



Keleş, yüksek teknoloji ile donatılan tesisin saniyede 320 metreküp içme suyu arıtma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu anlamda şehrimizin tüm noktalarında vatandaşlarımıza birinci sınıf içme suyu ulaştırmak adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir taraftan yeni içme suyu hatları inşa ederken bir taraftan da ileri teknoloji arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Şehrin farklı noktalarında inşa ettiğimiz 7 içme suyu arıtma tesisi ile vatandaşlarımıza kaliteli içmesuyu ulaştırıyoruz. İki ilçemizde 450 kilometrelik yeni bir içme suyu hattı da inşa ediyoruz. Söz konusu hattımızı da arıtma tesisimize entegre edeceğiz. Ayrıca yine bölge için bir baraj projemiz var. Çamdağı Barajı ile de bölgede içme suyu anlamında uzun yıllar herhangi bir sorun yaşanmayacak. Hayata geçirdiğimiz dev altyapı projeleri ile şehrimizin içme suyu geleceğini garanti altına alıyoruz."