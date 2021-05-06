Şerbetçi otunda ipleme mesaisi başladı
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Şerbetçi otunda ipleme mesaisi başladı

Şerbetçi otunda ipleme mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunda çiftçiler ip atma mesaisine başladı.

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunda çiftçiler ip atma mesaisine başladı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 1955'li yıllarda denenen ve en çok verimi en kaliteli mahsulü Pazaryeri ilçesinde elde edilen şerbetçi otu ilçede yaklaşık 2 bin dekar alanda yetişiyor. Pazaryeri'nde geçtiğimiz kış ayları bereketli geçerken çiftçiler bu yıl şerbetçi otundan yüksek rekolte bekliyor. Geçtiğimiz yıl şerbetçiotu üreticileri ülke ekonomisine 11 milyon lira kazandırırken, şerbetçi otu kozmetik sanayisinde, sağlık alanında ve gıda alanlarında kullanılıyor.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, ilçedeki şerbetçi otu ipleme çalışması yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret ederken, çiftçilere kolay gelsin dileklerini iletti çiftçiler ile sohbet etti. Kaymakam Çırak, Mayıs aylarında iplikleme işlemiyle sezonu başlayan şerbetçi otunun çiftçilere bereket getirmesi temennisinde bulundu.

(İsmet Cep/İHA)

Şerbetçi otunda ipleme mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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