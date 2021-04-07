Serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası arasında gerçekleştirilen Yetki Devri Protokolü ile sahipli kedi, köpek ve gelincikler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yanı sıra Serbest Veteriner Hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası arasında gerçekleştirilen Yetki Devri Protokolü ile sahipli kedi, köpek ve gelincikler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yanı sıra Serbest Veteriner Hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği" kapsamında ülke genelindeki tüm sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınması amacıyla 2021 yılı içerisinde sahipli köpekler, 2022 yılı içerisinde ise sahipli kedi ve gelincikler mikroçip uygulamasıyla kimliklendirileceğini açıkladı. Bu kapsamda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası arasında Yetki Devri Protokolü gerçekleştirildi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler'in imzaladığı protokol çerçevesinde kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi işlemleri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yanı sıra serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildiği ifade edildi.

İmzalanan Yetki Devri Protokolü sayesinde Eskişehir'de ev hayvanı kimliklendirilmesi işlemlerinin daha çok teknik personelin katılımı ile daha hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Ajda Pekkan Bahar Candan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:00:14. #1.15#
title