Serbest tüketici hakkı işletmelere indirimli elektrik fırsatı sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Serbest tüketici hakkı işletmelere indirimli elektrik fırsatı sunuyor

22.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:09
Serbest tüketici hakkı işletmelere indirimli elektrik fırsatı sunuyor

Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonelerine indirimli elektrik satın alma fırsatından yararlanma çağrısında bulundu.

Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonelerine indirimli elektrik satın alma fırsatından yararlanma çağrısında bulundu.

Baydaş, yaptığı yazılı açıklamada, serbest tüketici olma hakkına sahip işletmelerin elektrik tedarikçisini değiştirebileceği, indirimli elektrik hizmeti alabileceği konusunda farkındalığının yüksek olmadığını ifade etti.

Bu yıl itibarıyla serbest tüketici limitinin yıllık 1200 kilovatsaat olarak belirlenmesiyle 2,7 milyon tüketicinin daha serbest tüketici olma hakkı elde ettiğini aktaran Baydaş, şunları kaydetti:

"Hali hazırda bir elektrik tedarik şirketiyle indirimli elektrik anlaşması yapmamış olan ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonelerinin internet ya da çağrı merkezi üzerinden indirimli elektrik hizmeti sunan tedarik şirketlerine ulaşabiliyor. Serbest tüketici hakkını kullanarak indirimli elektrikten faydalanmak isteyen işletmeler 'www.ekvatorenerji.com' web sitemiz üzerinden başvuru formunu doldurarak, 'bilgi@ekvatorenerji.com' adresine e-posta göndererek ya da 0850 840 36 00 numaralı çağrı merkezimizi arayarak başvuru yapabilirler. Başvuru sonrasında enerji satış danışmanı arkadaşlarımız başvuru yapan işletmeleri ziyaret ederek bilgilendirmede bulunup fatura analizini yapıyor. Yapılan fatura analizi sonucunda aylık ve yıllık sağlanacak yaklaşık fayda tutarı çıkarılarak müşteriyle paylaşılıyor. Ardından müşterinin onayıyla zamlanmayan sabit birim bedelli indirimli elektrik sözleşmeleri yapılıyor. Salgın nedeniyle yüz yüze görüşmeyi tercih etmeyen müşterilerimizin sözleşme süreçlerini çağrı merkezimiz aracılığıyla yürüterek herhangi bir ofis ya da başvuru noktasına gitmelerine gerek kalmadan tamamlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Toygun Ateş Serenay Sarıkaya Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest tüketici hakkı işletmelere indirimli elektrik fırsatı sunuyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 10:11:11. #1.16#
title