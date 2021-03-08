Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye-İngiltere ilişkilerinde dönüm noktası teşkil ettiğini vurgulayan Erdoğan, bu adımların 20 milyar dolarlık ikili...

Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye-İngiltere ilişkilerinde dönüm noktası teşkil ettiğini vurgulayan Erdoğan, bu adımların 20 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.