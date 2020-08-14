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Serbest piyasada taze yaş fındık 15 liradan satılıyor

Giresun'da 2020 yılı fındık hasadı tüm hızıyla devam ederken serbest piyasada fındık fiyatları önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Serbest piyasada taze yaş fındık 15 liradan satılıyor
14.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:29

Giresun'da 2020 yılı fındık hasadı tüm hızıyla devam ederken serbest piyasada fındık fiyatları önümüzdeki günlerde belirlenecek. Serbest piyasada 2020 yılı ürünü kuru fındık 20 ile 21 liradan satılırken taze yaş fındık ise 15 ile 16 liradan satılıyor.

Giresunlu üreticiler, 2020 yılı fındık sezonunun başlamasıyla bir yandan fındık hasadına tüm hızıyla devam ederken diğer yandan da serbest piyasada fındık fiyatlarının belirlenmesini bekliyorlar. TMO'nun fındık alımında belirlediği fiyatlar serbest piyasa fiyatlarını olumlu olarak etkiledi. 2020 yılı ürünü kuru fındık, serbest piyasada 20 ile 21 lira civarında satılıyor. Az miktarda üretim yapan üreticiler ise ürününü yaş olarak 15 ile 16 liradan satmaya başladı.

Giresunlu Fındık Tüccarı Ahmet Ergün, az miktarda ürün toplayan ya da fındığı kurutacak vakti olmayan vatandaşların fındıklarını yaş olarak sattıklarını belirterek, "Genelde az miktarda üretim yapan ve çoğunluğu gurbetçi olan vatandaşlarımız ellerindeki fındığını yaş olarak 15, 16 lira civarı bir fiyattan satıyorlar. Önümüzdeki günlerde ihracatçıların yapacağı toplantıya göre belirlenecek olan serbest piyasa fiyatlarını beklemekteyiz. Şu anda elinde geçen senenin fındığını bulunduranlar 20, 21 lira civarı bir fiyattan fındığını satıyorlar. Fındığı kurutacak vakti olmayanlar ise yaş olarak satıyorlar" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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