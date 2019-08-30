Serbest piyasada fındık fiyatı düşmeye devam ediyor

30.08.2019 15:56

Giresun'da kabuklu tombul fındığın fiyatı haftayı düşüşle kapatarak 15 liraya geriledi.



Giresun'da kabuklu tombul fındığın fiyatı düşmeye devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan ve hafta boyunca düşüşünü sürdüren fındık, 1,5 liralık kayıpla serbest piyasada 15 liradan işlem görüyor. Sezona kilogramı 15 liradan başlayan ve kısa sürede 16,75 lirayı gören fındıkta üreticinin daha fazla artış beklediği anda fiyat düşmeye devam ediyor. Fiyatın düşme nedeninin üreticinin pazara fındık indirmeye başlamasına bağlı olduğunu ifade eden fındık alıcıları, fiyatların daha da düşme ihtimalinin olabileceğini söyledi.



Giresun'daki fındık tüccarlarından Sezgin Kumaş, "Bugünler üreticilerin fındığını pazara yoğun olarak getirmeye başladığı günler. Arz ve talep doğrultusunda da serbest piyasada fındık fiyatları belirleniyor. İlk hafta fındık pazara yoğun olarak inmeye başlamadığı için fiyatlar 16,50 ila 16,75 aralığında işlem görüyordu. Bu fiyatlar hafta başında 16,50 16,25 seviyelerine doğru gerilemeye başlamıştı. Bugün itibarıyla da serbest piyasada fındık fiyatları 15 liraya geriledi. Dolayısıyla geçen haftaya göre bu haftaya düşüşle başlayan fındık fiyatı, haftayı da yine yaklaşık 1,5 lira düşüşle 15 liradan kapatmaktadır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA