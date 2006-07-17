Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibariyle şöyle:
İSTANBUL SERBEST pİYASA ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 1,5800 1,5950
Avro 1,9900 2,0150
İngiliz Sterlini 2,8750 2,9300
ANKARA SERBEST PİYASA
ABD Doları 1,5800 1,6000
Avro 1,9950 2,0200
İngiliz Sterlini 2,8780 2,9420
Kaynak: AA