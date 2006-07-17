Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibariyle şöyle:

İSTANBUL SERBEST pİYASA ALIŞ SATIŞ

----------------------- -------- --------

ABD Doları 1,5800 1,5950

Avro 1,9900 2,0150

İngiliz Sterlini 2,8750 2,9300

ANKARA SERBEST PİYASA

---------------------

ABD Doları 1,5800 1,6000

Avro 1,9950 2,0200

İngiliz Sterlini 2,8780 2,9420

Kaynak: AA