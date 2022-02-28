Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,1030 liradan, avro 15,7440 liradan haftaya başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,1030 liradan, avro 15,7440 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 14,1010 liradan alınan dolar 14,1030 liradan satılıyor. 15,7420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,7440 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8830 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6030 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi