Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 11,7970 liradan, avro 13,5180 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 11,7970 liradan, avro 13,5180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 11,7950 liradan alınan dolar 11,7970 liradan satılıyor. 13,5160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,5180 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,4580 lira, avronun satış fiyatı ise 14,1010 lira olmuştu.
Dövizin çakılması sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar
"Dövizdeki hareketliliğin nedeni içerideki hainler" diyen Bakan Nebati: Buna meydan vermeyeceğiz artık
Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri