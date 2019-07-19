Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6490 liradan, euro ise 6,3610 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6470 liradan alınan dolar 5,6490 liradan, 6,3590 liradan alınan euro ise 6,3610 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6950 liradan, euro ise 6,4010 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA