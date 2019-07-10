Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7320 liradan, euro ise 6,4280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,7320 liradan, euro ise 6,4280 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,73 liradan alınan dolar 5,7320 liradan, 6,4260 liradan alınan euro ise 6,4280 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,71 liradan, euro ise 6,4050 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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