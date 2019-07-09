Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7430 liradan, euro ise 6,4440 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,7410 liradan alınan dolar 5,7430 liradan, 6,4420 liradan alınan euro ise 6,4440 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,7240 liradan, euro ise 6,4230 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA