Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7570 liradan, euro ise 6,4620 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7570 liradan, euro ise 6,4620 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,7550 liradan alınan dolar 5,7570 liradan, 6,46 liradan alınan euro ise 6,4620 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,63 liradan, euro ise 6,32 liradan satılmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA
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