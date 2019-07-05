Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6020 liradan, euro ise 6,3240 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,60 liradan alınan dolar 5,6020 liradan, 6,3220 liradan alınan euro ise 6,3240 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,9990 liradan, euro ise 6,3240 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA