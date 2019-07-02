Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,6480 liradan, euro ise 6,3860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,6480 liradan, euro ise 6,3860 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6460 liradan alınan dolar 5,6480 liradan, 6,3840 liradan alınan euro ise 6,3860 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6480 liradan, euro ise 6,4020 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı
Son Dakika Haberleri