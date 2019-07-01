Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7020 liradan, euro ise 6,4630 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,70 liradan alınan dolar 5,7020 liradan, 6,4610 liradan alınan euro ise 6,4630 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,76 liradan, euro ise 6,56 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA