Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7820 liradan, euro ise 6,5750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,7820 liradan, euro ise 6,5750 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,78 liradan alınan dolar 5,7820 liradan, 6,5730 liradan alınan euro ise 6,5750 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,7620 liradan, euro ise 6,5620 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Gambiya'nın eski lideri cinsel saldırıyla suçlanıyor! Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi
Son Dakika Haberleri