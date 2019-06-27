Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7760 liradan, euro ise 6,5690 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,7740 liradan alınan dolar 5,7760 liradan, 6,5670 liradan alınan euro ise 6,5690 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,7680 liradan, euro ise 6,5550 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA