Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7940 liradan, euro ise 6,5880 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,7920 liradan alınan dolar 5,7940 liradan, 6,5860 liradan alınan euro ise 6,5880 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,7620 liradan, euro ise 6,5730 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA