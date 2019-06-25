Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,83 liradan, euro ise 6,6460 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,83 liradan, euro ise 6,6460 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8280 liradan alınan dolar 5,83 liradan, 6,6440 liradan alınan euro ise 6,6460 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,8130 liradan, euro ise 6,6230 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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