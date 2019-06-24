Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, euro ise 6,5340 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, euro ise 6,5340 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,7370 liradan alınan dolar 5,7390 liradan, 6,5320 liradan alınan euro ise 6,5340 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,81 liradan, euro ise 6,58 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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