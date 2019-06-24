Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, euro ise 6,5340 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, euro ise 6,5340 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,7370 liradan alınan dolar 5,7390 liradan, 6,5320 liradan alınan euro ise 6,5340 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,81 liradan, euro ise 6,58 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et