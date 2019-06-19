Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,87 liradan, euro ise 6,5720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,87 liradan, euro ise 6,5720 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8680 liradan alınan dolar 5,87 liradan, 6,57 liradan alınan euro ise 6,5720 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,83 liradan, euro ise 6,53 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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