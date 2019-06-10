Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,8580 liradan, euro ise 6,6240 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8560 liradan alınan dolar 5,8580 liradan, 6,6220 liradan alınan euro ise 6,6240 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,80 liradan, euro ise 6,56 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA