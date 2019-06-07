Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,8320 liradan, euro ise 6,5720 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,83 liradan alınan dolar 5,8320 liradan, 6,57 liradan alınan euro ise 6,5720 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,8720 liradan, euro ise 6,5810 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA