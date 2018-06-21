Dolarda Yüksek Seyir Devam Ediyor

Seçim sonuçlarını bekleyen dolar/TL'de 4.70'in üzerindeki yatay seyir devam ediyor. Dolar/TL dün yatay bir seyir izleyerek günü 4.75 tamamladıktan sonra bu sabah güne 4.76 seviyesini test ederek başladı.

"SEÇİM SONUCU EN ÖNEMLİ YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK"

Bankacılar seçim öncesi son iki işlem gününde küresel piyasaların ve veri gündeminin takip edileceğini ancak seçimlerin en önemli yön belirleyici olacağını belirttiler.

Yatırımcılar seçimlerin ardından beş yıllık bir siyasi istikrar dönemi olup olmayacağına odaklanmış durumdalar.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM'deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

SEÇİMLERİN YENİLENME RİSKİ DE PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM'de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı da az değil. Bu ihtimal de piyasalarda 'seçimlerin yenilenme riskini' gündeme getiriyor ve piyasalarda seçim sonuçlarına ilişkin net bir fiyatlamanın yapılamamasına neden oluyor.

Dün akşam bir radyo programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde TBMM'de çoğunluğu sağlayamamaları halinde koalisyona gidebileceklerini söyledi.