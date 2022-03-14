Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,8640 liradan, avro 16,2220 liradan haftaya başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,8640 liradan, avro 16,2220 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 14,8620 liradan alınan dolar 14,8640 liradan satılıyor. 16,2200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2220 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7310 lira, avronun satış fiyatı ise 16.1730 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi